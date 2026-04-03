Nella giornata di ieri, il Direttore Marittimo della Campania, Ammiraglio Ispettore Giuseppe Aulicino, ha fatto visita agli Uffici marittimi dipendenti di Palinuro, Marina di Camerota, Scario e Sapri, accolto dal Capo del Compartimento Marittimo di Salerno, Capitano di Vascello Giovanni Calvelli, dal Capo del Circondario Marittimo di Palinuro, Tenente di Vascello Samantha Losito e dai rispettivi titolari di comando.

L’incontro ha offerto l’occasione per illustrare al Direttore Marittimo le peculiarità dell’area di giurisdizione del Circondario Marittimo di Palinuro, interessata altresì dalla presenza dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta.

La visita è iniziata presso l’Ufficio Locale Marittimo di Marina di Camerota, dove l’Ammiraglio ha incontrato il personale e verificato lo stato delle infrastrutture, nell’ambito di un’attività di monitoraggio volta a garantire l’efficienza logistica e operativa dei presidi territoriali.

La giornata è poi proseguita con l’incontro del personale in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, durante il quale il Direttore Marittimo ha ritagliato un ampio spazio di dialogo e confronto, rimarcando il proprio apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso da parte di tutto l’equipaggio e concludendo la visita con la firma del Libro d’Onore dell’Ufficio, dove ha espresso parole di vivo riconoscimento per la passione, l’impegno e la perseveranza nell’assolvimento degli incarichi istituzionali del Corpo.

La giornata ha poi visto protagonisti gli Uffici Marittimi dipendenti di Sapri e Scario. Qui il Direttore Marittimo ha avuto modo di entrare in diretto contatto con il ceto peschereccio oltre che con gli operatori nautici locali, occasione anche questa di grande apertura e confronto, utile senz’altro a rimarcare la vicinanza ad un territorio, quello del basso Cilento, meritevole di grande attenzione e di massima dedizione.

Proficuo anche l’incontro con i sindaci di ciascuna rispettiva Amministrazione locale, chiaro segnale della volontà, da parte dell’Autorità Marittima, di continuare a consolidare i rapporti di reciproca collaborazione e stretta sinergia fra Enti, essenziale per garantire la sicurezza marittima e la tutela dell’ambiente costiero.