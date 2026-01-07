Durante le recenti festività natalizie l’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” di Potenza ha vissuto settimane intense di solidarietà, attenzione e vicinanza da parte di associazioni, istituzioni e realtà del territorio, che con donazioni e iniziative dedicate hanno voluto essere accanto ai pazienti e alle loro famiglie.

Un clima di partecipazione che ha attraversato i reparti, fatto di piccoli gesti concreti, dai regali per i più piccoli al menù delle feste, fino ai panettoni donati per l’Epifania, che conferma il ruolo dell’ospedale come punto di riferimento non solo sanitario, ma anche umano e comunitario per la città e la regione.

Nel corso delle festività, grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato, Forze dell’Ordine, dipendenti dell’Azienda e realtà del territorio, è stato realizzato un articolato programma di iniziative con l’obiettivo di portare momenti di serenità, condivisione e vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie. Tra queste, la visita di Miss Italia, le donazioni di giocattoli organizzate dai dipendenti per i piccoli degenti della Pediatria, le dimostrazioni di piccole moto e biciclette elettriche per regalare momenti di svago ai bambini ricoverati, fino ai tradizionali “Babbo Natale” dei Vigili del Fuoco, la “Befana” dei Carabinieri della Biodiversità e l’iniziativa “Babbo Natale in Harley Davidson”.

A completare il programma, si è svolto un momento di raccoglimento con la celebrazione della Messa del Giubileo dei medici, dei volontari e degli operatori sanitari, a testimonianza della dimensione anche spirituale e comunitaria di questo periodo. Come ogni anno, il servizio di Dietetica della Azienda ha inoltre predisposto un menù speciale per le festività (24, 25, 26 dicembre, 31 dicembre e primo gennaio), pensato per rendere più accogliente il periodo natalizio durante il ricovero e destinato anche ai pazienti che seguono diete particolari, in linea con l’attenzione costante alla qualità dell’assistenza e al benessere delle persone ricoverate.

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” Giuseppe Spera ha dichiarato: “Il periodo natalizio è sempre un momento particolarmente significativo per la nostra comunità ospedaliera. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni, alle Forze dell’Ordine, alle realtà del territorio, a Miss Italia, al personale dipendente e a quanti, a vario titolo, hanno promosso iniziative, donazioni e gesti di solidarietà a favore dei nostri pazienti. Queste attenzioni rappresentano un valore aggiunto per l’Azienda San Carlo e testimoniano una rete di collaborazione che da anni si rinnova con continuità, che contribuiscono a rendere più sereno il periodo delle festività per le persone ricoverate, con una cura speciale nei confronti dei bambini e delle loro famiglie”.

L’Azienda ospedaliera rinnova quindi la propria gratitudine a tutti i soggetti coinvolti, sottolineando l’importanza di iniziative che rafforzano il legame tra ospedale e territorio e che promuovono i valori di solidarietà, vicinanza e attenzione alla persona. La continuità di queste collaborazioni, che nel tempo hanno coinvolto anche le scuole in percorsi di solidarietà e partecipazione, conferma il ruolo dell’ospedale come punto di riferimento non solo sanitario, ma anche sociale e comunitario per l’intera città e la regione.