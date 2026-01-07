Intensificati i controlli volti al contrasto dell’abbandono dei rifiuti nel comune di Ascea.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato attività capillari ad Ascea Marina e grazie all’utilizzo delle fototrappole sono riusciti ad incastrare 10 trasgressori e a denunciare il responsabile di una società. Sono scattate sanzioni da 100 euro per ognuno.

Gli incivili sono stati sorpresi sia a piedi che in auto ad abbandonare i sacchetti con rifiuti anche non differenziati.

Le attività di monitoraggio, fortemente volute dall’Amministrazione comunale e coordinate dal Comandante Massimiliano Falcone, proseguiranno al fine di garantire il corretto conferimento dei rifiuti.