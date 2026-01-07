La Dea bendata bacia la Campania e consegna numerosi premi per la Lotteria Italia anche in provincia di Salerno.

I maggiori premi in Campania sono stati assegnati alla provincia di Napoli, dove sono stati acquistati due biglietti vincenti da 100mila euro. Nel salernitano invece a ricevere il tagliando più consistente è stato un fortunato vincitore che ha effettuato l’acquisto a Capaccio Paestum aggiudicandosi 50mila euro (G 222437).

Ben 5 i vincitori che hanno acquistato i biglietti della Lotteria a Sala Consilina, ognuno con un premio da 20mila euro (B 469167; D 337349; P 230883; U 304756; D 271564). Un premio da 20mila euro è stato vinto anche a Montesano sulla Marcellana (L 467975) e altri due ad Angri.

Nella vicina Basilicata due vincite da 20mila euro sono state registrate a Potenza e a Ruoti.

Il bilancio di quest’anno conferma che la Campania si attesta tra le regioni più fortunate, nonostante la vendita di oltre 9,6 milioni di biglietti distribuita su tutto il territorio nazionale.