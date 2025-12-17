Era il luglio del 2024 quando a Sala Consilina fu inaugurato il supermercato Sole365 dell’imprenditore Maurizio Puglisi. L’attività propone prodotti sempre freschi e ricercati per venire incontro alle varie esigenze ed è aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 7 alle 22.

Sole365 è il marchio di punta di AP Commerciale Srl, una delle più grandi realtà imprenditoriali nel settore della GDO in Campania, e basa la sua filosofia commerciale sui prezzi bassi per 365 giorni all’anno.

L’amministratore delegato Antonio Apuzzo vanta oggi più di 5000 collaboratori e il successo di una scelta vicente, quella di rendere la spesa un’esperienza accessibile e sostenibile in diverse zone della Campania.

La società nel 2016 ha anche acquisito parte della rete regionale Carrefour aumentando la presenza in tutta la regione. E’ in Campania che il marchio desidera restare senza espandersi in altre zone d’Italia. “E’ necessario conoscere bene le abitudini e le usanze dei consumatori del territorio in cui si opera. Per rispondere alle diverse esigenze del territorio è necessario avere un’organizzazione adeguata dell’offerta di prodotti e servizi” afferma Apuzzo.

La società che include il marchio Sole365 punta ai prodotti freschissimi, garantiti anche dai laboratori interni, conta oggi più di 5000 dipendenti e in questi giorni ha definito l’acquisizione della catena regionale di Penny Market i cui punti vendita diventeranno Sole365.

La soddisfazione è massima anche per l’imprenditore Maurizio Puglisi che, oltre al punto vendita a Sala Consilina, è titolare anche dei supermercati Sole365 a Capaccio, Agropoli e Vallo della Lucania.

