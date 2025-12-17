Ladri in azione nella notte a Olevano sul Tusciano. Ad essere preso di mira è stato un Istituto Comprensivo.

Gli ignoti, dopo aver forzato una finestra, sono entrati nella scuola e sono riusciti ad agire indisturbati portando via materiale didattico come computer, tablet, attrezzatura informatica e un salvadanaio dei docenti.

Si tratta del secondo furto in un anno, infatti un episodio analogo era successo a febbraio.

Ingente il danno causato non solo alla scuola, ma all’intera comunità studentesca. A fare l’amara scoperta sono stati gli operatori scolastici all’orario di apertura, che non hanno potuto far altro che allertare i Carabinieri per poter dare il via alle indagini.

“La nostra scuola ha subito l’ennesimo furto – ha scritto in un post la dirigente scolastica -. Sono stati sottratti dispositivi digitali indispensabili per le attività didattiche e per il supporto agli alunni. Il danno non è solo materiale: questi strumenti erano fondamentali per garantire inclusione, continuità educativa e pari opportunità di apprendimento. Esprimiamo profondo rammarico per quanto accaduto. La scuola continuerà a svolgere il proprio compito educativo con responsabilità e impegno, nonostante le difficoltà. Violare la scuola significa violare il futuro dei nostri ragazzi”.