I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Potenza, impegnati nell’attività di controllo del territorio, hanno identificato un extracomunitario nel centro cittadino mentre tentava di eludere i controlli nascondendosi nel porticato di un’abitazione.

Si tratta di un nigeriano di 29 anni, già gravato da pregresse segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti e destinatario di un precedente provvedimento di espulsione. E’ stato quindi accompagnato in Questura dal personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per la verifica della sua posizione sul territorio nazionale.

A seguito degli approfondimenti è emersa l’irregolarità della permanenza in Italia. E’ stata così ordinata l’espulsione con provvedimento del Prefetto ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Il Questore ha disposto, inoltre, il suo trattenimento presso il C.P.R. dove è stato accompagnato e preso in carico al fine di avviare l’iter necessario al completamento degli accertamenti sulla nazionalità e all’acquisizione della documentazione utile al rimpatrio.