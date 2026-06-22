Smaltisce illecitamente reflui da un’impresa suinicola nella Piana del Sele. Imprenditore denunciato
Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri Forestali nell’attività di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali con una nuova operazione condotta dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum unitamente al personale tecnico del Nucleo Guardie Giurate Ambientali dell’Associazione Accademia Kronos APS di Salerno.
Nei giorni scorsi è stato scoperto che da tempo un imprenditore di un’azienda suinicola, attraverso un accurato sistema di vasche e condotte interrate, con alcuni troppo pieno smaltiva illecitamente i reflui altamente inquinanti direttamente sul suolo, dando origine ad un fenomeno di inquinamento con ruscellamento degli stessi reflui sul terreno.
Gli accertamenti svolti con l’ausilio della fluorescina (colorante utilizzato per accertare collegamenti occultati) ha consentito di documentare che l’imprenditore suinicolo, dopo aver inizialmente scaricato i reflui prodotti dagli oltre 100 suini presenti in azienda in una prima vasca posta nei pressi dell’allevamento, attraverso una pompa sommersa, li smaltiva illecitamente in una rete di pozzetti e condotte interrate che risultavano collegate con ulteriori vasche tipo Imhoff non a perfetta tenuta, in quanto munite di fori di troppo pieno che consentivano di smaltire i reflui sul terreno, facendoli in gran parte assorbire ed in parte ruscellare sulla strada.
Al termine dell’operazione i militari hanno proceduto al sequestro dell’intera rete di pozzetti, condotte interrate e vasche, al sequestro di un’area di circa 300 metri quadri in quanto interessata dall’illecito smaltimento dei reflui ed alla denuncia dell’imprenditore.