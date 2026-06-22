Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, con il proprio Ente di Formazione FAIDEE punta sulla formazione digitale. Al via il percorso EIPASS 7 moduli.

La formazione digitale come leva per il lavoro, la crescita professionale e l’innovazione. È questo l’obiettivo di FAIDEE , che avvia il percorso di certificazione EIPASS 7 Moduli User, tra le qualifiche informatiche più riconosciute e richieste in ambito formativo e professionale.

Il percorso è rivolto a studenti, lavoratori, professionisti e cittadini che intendono acquisire e certificare competenze digitali oggi sempre più richieste nel mondo del lavoro e nei concorsi pubblici. La certificazione attesta conoscenze nell’utilizzo degli strumenti informatici, nella gestione dei documenti digitali, nella navigazione sicura sul web e nella comunicazione online.

Rappresenta un valore aggiunto nei percorsi di studio e nelle procedure concorsuali, contribuendo ad arricchire il curriculum dei partecipanti con una qualifica riconosciuta e spendibile in diversi contesti professionali.

“Investire nelle competenze digitali significa investire nel proprio futuro – afferma Maria Antonietta Aquino –. Con il percorso EIPASS vogliamo offrire ai giovani, ai professionisti e alle imprese un’opportunità concreta di crescita, fornendo competenze certificate e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e nei percorsi di carriera“.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare FAIDEE ai numeri 0975/480426 – 333/2655647, scrivere a info@faidee.it o visitare il sito www.faidee.it.

La sede di FAIDEE è situata in località Sant’Antuono nella Zona Industriale a Polla. Ulteriori informazioni sono disponibili anche presso lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, contattabile all’indirizzo e-mail vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975/527277 oppure consultando il sito internet www.impresealcentro.it.

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