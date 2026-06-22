La musica che abbatte le barriere. Grande successo, ieri sera, per il coro “Mani bianche” che ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù nella frazione di Prato Perillo.

L’emozione e l’inclusione, infatti, hanno inaugurato in modo straordinario la settimana di festeggiamenti religiosi dedicati al Sacro Cuore di Gesù dove i giovani artisti dell’associazione musicale “Marlet” di Salerno hanno incantato il pubblico presente con un concerto indimenticabile.

Il coro, composto interamente da ragazzi con bisogni educativi speciali e diretto con passione e maestria da Marina Del Sorbo e Letizia Di Ruocco, ha regalato performance di altissimo livello proponendo brani come “Se bastasse una canzone”, “Il mondo che vorrei”, “Batticuore”, “Blu”, “Il cantico delle creature”, “Ama e cambia il mondo”, “Stai con noi”. Il concerto si è concluso con l’inno dei cori “Mani Bianche”, “Toccare il cielo”.

Attraverso l’uso della musica e della gestualità, i giovani artisti hanno dimostrato come l’arte possa essere uno strumento d’integrazione potentissimo, capace di valorizzare il talento e l’espressione di quelli che spesso vengono definiti ragazzi “fragili”.

L’evento ha aperto ufficialmente un ricco calendario di iniziative che animerà la comunità per tutta la settimana. Le celebrazioni si concluderanno domenica 28 giugno, in coincidenza con i festeggiamenti religiosi della parrocchia. A chiudere in bellezza la serata finale ci penserà l’atteso concerto degli 80 & +, famoso spettacolo musicale 3 in 1 che propone i grandi successi degli anni ’80, ’90 e 2000, che promette di sigillare una settimana all’insegna della condivisione, della fede e della grande musica.