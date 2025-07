Continuano i controlli di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, diretta dal Comandante Clelia Saviano, coadiuvata dal personale del Nucleo Guardie Ambientale Accademia Kronos e dai funzionari regionali.

E’ stato accertato che un azienda bufalina, a causa dell’assenza di un adeguato sistema di regimentazione delle acque di piazzale, ha smaltito illecitamente i reflui in fosso canale. Sono state ispezionate le linee di deflusso dei locali destinati alla sala mungitura e refrigerazione del latte accertando anche in questo caso smaltimento non in norma sia dei reflui che del lavaggio delle attrezzature.

Sistema analogo è stato realizzato per i reflui provenienti dalla maturazione dell’insilato presente in 4 vasche di stoccaggio che ne consentivano smaltimento sul suolo e nel sottosuolo.

Il titolare dell’azienda è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Controlli interessavano anche un’altra azienda bufalina e casearia in regola con tutte le normative ambientali.