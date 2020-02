“La situazione politica santarsenese è sempre più critica e tesa; l’ennesima fuoriuscita di un consigliere dal gruppo di maggioranza testimonia che le linee guida tracciate da questa Amministrazione non hanno trovato l’unanimità di consensi. Non ha certo tranquillizzato gli animi l’ultima uscita della maggioranza e le 4 ore di relazione del Sindaco, il quale non ha chiarito i reali motivi di tanta difficoltà nel tenere compatta la maggioranza, né tanto meno ha dissolto i dubbi sulle criticità che attraversa il nostro comune”. Ad affermarlo i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Sì Cambia” del Comune di Sant’Arsenio, Luigi Pandolfo, Arsenio Spera e Nicola Costa.

Secondo la minoranza non ci sono state risposte significative su molte questioni che sono al centro dell’agenda politica santarsenese.

“In particolare, la questione del debito (o dei debiti) fuori bilancio è stata liquidata in maniera semplicistica e rinviando a future azioni che non si sa che soluzione potranno dare ad una criticità economica palese – affermano i consiglieri –. L’invito ad intervenire su questo argomento era giunto da parte del Segretario Generale e della Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria, a tutti i consiglieri, il 28 ottobre 2019, ma ad oggi non si è proceduto ad effettuare le dovute azioni che avrebbero potuto salvaguardare gli interessi del Comune di Sant’Arsenio. Da parte nostra c’è stata l’immediata disponibilità a discutere nelle sedi competenti tale problematica. Infatti, proprio a seguito della Pec pervenuta dai funzionari comunali, avevamo chiesto l’integrazione dell’argomento nell’ordine del giorni del Consiglio Comunale che si sarebbe tenuto pochi giorni dopo, ma abbiamo riscontrato un atteggiamento ostruzionistico che ignorava le istanze della minoranza e le richieste dei funzionari stessi. L’unico momento di confronto si è avuto in una riunione tenutasi 24 ore prima del Consiglio Comunale che però non ha portato alcun chiarimento visto che gli stessi consiglieri di maggioranza sembravano essere all’oscuro del problema“.

A seguito di questi fatti, la minoranza ha ritenuto opportuno agire in merito “per tutelare gli interessi della comunità santarsenese e per chiarire la posizione che fin dall’inizio è stata di piena disponibilità a trovare una soluzione opportuna alla problematica“.

Pertanto, domenica 9 febbraio, alle ore 18.30, presso l’aula dell’ex Palazzo Fiordelisi di Piazza dei Padri Domenicani in Sant’Arsenio, i consiglieri comunali Luigi Pandolfo, Arsenio Spera e Nicola Costa esporranno la documentazione inviata alla Prefettura e alla Procura della Corte dei Conti e sarà anche l’occasione per esaminare le scelte politiche prese dal sindaco Donato Pica e dalla maggioranza “e far emergere i muri eretti nei confronti delle iniziative della minoranza che channo obbligato a determinate azioni“.

– Paola Federico –