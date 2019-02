Si è tenuto oggi a Roma il corteo di Cgil, Cisl e Uil che ha protestato contro le politiche economiche e sociali del governo.

Il corteo si è mosso da Piazza della Repubblica ed è arrivato in Piazza San Giovanni in Laterano ed ha visto la presenza di tantissimi rappresentanti sindacali del Vallo di Diano e Cilento.

Una folla oceanica ha accolto i Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Prima dei comizi, sul palco hanno preso la parola alcuni delegati del mondo del lavoro.

“È stato un successo – commenta Teresa Rotella, responsabile della Fcl-Cgil Sala Consilina – eravamo un fiume in piena per chiedere un piano serio in merito alle tematiche del lavoro. Nonostante la manifestazione non sia stata pubblicizzata dai mass media è stata una soddisfazione vedere il popolo italiano scendere in Piazza. Landini ha fatto un discorso bellissimo ma senza attacchi e facendo capire come il sindacato può essere di aiuto nello sviluppo di un piano lavorativo“.

“Il popolo italiano – ha concluso Rotella – merita altro in tema di Lavoro“.

– Claudia Monaco –