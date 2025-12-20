Silvio Celano, artista neomelodico di Buonabitacolo, lancia il brano “Ce chiammano gli amanti”
Silvio Celano, giovane cantante neomelodico di Buonabitacolo, lancia il suo nuovo singolo “Ce chiammano gli amanti”.
Un lavoro che giunge dopo un anno di stop e che segna un capitolo nel percorso artistico del giovane buonabitacolese fatto di nuove tematiche e sonorità. La canzone tratta la storia di un amore adulterino tra due persone.
Il brano, uscito qualche giorno fa, ha già registrato numerosi apprezzamenti, testimoniando l’affetto del pubblico per Silvio che da sempre porta avanti la sua passione per il neomelodico, ereditata dal caro nonno.
“Questo nuovo brano rappresenta una fase più matura del mio percorso – racconta – vado avanti con più forza ed energia. Dedico questo piccolo successo a mio zio Alfonso, venuto recentemente a mancare“.
L’arrangiamento è stato curato da Chris Cipolla mentre il video è stato affidato alla regia di Alfonso Tepedino.
“Ringrazio quanti mi supportano e mi seguono, facendomi crescere artisticamente senza perdere autenticità” afferma Celano.