“I cittadini ci hanno conferito un mandato chiaro. Ci hanno chiesto un sistema sanitario più efficiente e accessibile, trasporti pubblici che facilitino il quotidiano di studenti, lavoratori, turisti e non lo ostacolino, ci hanno chiesto di sostenere chi vive un momento di difficoltà e deve sentire le istituzioni vicine. Ci hanno chiesto un ambiente tutelato, un territorio preservato, bonifiche, e di continuare sulla strada della rigenerazione urbana, come a Scampia. Ci hanno chiesto di intervenire per contrastare le diseguaglianze sociali e garantire ai giovani la possibilità di costruire il loro presente qui, in Campania“.

Così il Presidente della Regione Roberto Fico che in merito alla Giunta ancora da formare afferma: “Le sfide sono tante e per affrontarle e dare alla nostra comunità le risposte che attende serve una squadra di persone determinate a perseguire insieme il bene comune“.

“Da lunedì incontrerò a Palazzo Santa Lucia i rappresentanti delle forze politiche e civiche che hanno sostenuto il nostro progetto per la Regione. Un confronto da porre in essere per un percorso trasparente per la formazione della Giunta. Con il loro contributo individueremo le figure che metteranno al servizio della nostra comunità competenze, professionalità, esperienza e impegno civico. Con un solo obiettivo: fare gli interessi dei cittadini campani. Ed è solo insieme che si possono ottenere i risultati che ci siamo prefissati. Al lavoro, per la Campania” conclude Fico.