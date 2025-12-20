Nell’ambito di una più ampia operazione condotta a livello nazionale dalla Polizia, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, la Squadra Mobile di Salerno, con la collaborazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno, nonché della Divisione Polizia Amministrativa e della Divisione Anticrimine, ha concluso un’articolata attività di polizia su tutto il territorio provinciale, volta al contrasto delle varie forme di criminalità diffusa, che incidono fortemente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

Le condotte prevalenti rilevate anche a carico di minorenni sono riconducibili, tra l’altro, ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale, furto, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione e porto illegale di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di segni distintivi contraffatti.

L’attività degli investigatori, che si è svolta anche attraverso mirati dispositivi di intervento supportati dall’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha consentito di controllare le piazze di spaccio, aree di abituale ritrovo dei giovani, nonché strade e locali della movida, procedendo all’identificazione di circa 3000 persone, di cui 103 minorenni.

In tale contesto operativo sono stati arrestati, sia in flagranza di reato che in virtù di provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità giudiziaria, 13 persone, una delle quali straniera. Sono state denunciate in stato di libertà 28 persone di cui una straniera. 26 le perquisizioni di iniziativa o su delega dell’Autorità giudiziaria.

Il Questore ha emesso 1 divieto di accesso alle aree urbane, 15 avvisi orali, 9 divieti di ritorno nel comune di Salerno e 2 divieti di accesso alle manifestazioni sportive.

E’ stato eseguito un provvedimento applicativo della Sorveglianza Speciale di P.S., emesso dal locale Tribunale – Sez. Misure di Prevenzione, su proposta del Questore.

Per quanto riguarda il contrasto allo spaccio di droga sono stati sequestrati circa 40 grammi di cocaina, 7 di cannabinoidi e 3 di eroina. Sono stati, altresì, sequestrati 3 armi da fuoco, circa 615 euro in contanti e 5 auto; controllate poi 170 persone agli arresti domiciliari e 1.106 veicoli.

Sono stati controllati 4 cosiddetti cannabis shop nei comuni di Salerno e Battipaglia, riscontrando in 3 casi la violazione del divieto di vendita di infiorescenze e resine derivati dalla cannabis, introdotto dalle recenti modifiche normative, con la conseguente denuncia all’Autorità giudiziaria dei responsabili dei negozi e il sequestro di oltre 7 kg di sostanze vietate. Queste saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti tecnici, al fine di verificare, altresì, il rispetto della soglia di principio attivo stabilita dalla legge per i prodotti di cui è consentita la commerciabilità. Infine, sono state elevate 7 sanzioni amministrative per infrazioni di varia natura.