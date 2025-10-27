Sidel srl, azienda leader del serramento, ospite a SAIE BARI – La Fiera delle Costruzioni.

L’evento rappresenta la più grande community di imprese, professionisti e associazioni del comparto, offrendo una panoramica completa sulle nuove soluzioni per i professionisti del cantiere.

Organizzato da Senaf, l’evento ha visto nella tre giorni oltre 500 aziende espositrici e 80 associazioni partner, tra cui Ance e Federcostruzioni, confermandosi tra i più rilevanti per il comparto edilizio nazionale.

Una vetrina importante per Sidel, che ha presentato 3 nuovi prodotti: si tratta di 2 nuove finestre, la Omnia e la Urban nelle versioni Industrial, le quali oltre ad essere molto performanti hanno anche un nuovo design accattivante moderno ed innovativo, e un’alzante scorrevole minimale che permette l’apertura di grandi dimensioni, anche oltre i 10 metri.

“I nuovi prodotti sono stati molto apprezzati e hanno suscitato l’apprezzamento e l’interesse di tantissime persone, dimostrando che Sidel è uno dei riferimenti nazionali ed internazionali sulla produzione e realizzazioni di serramenti in legno e legno alluminio con la ricerca di prodotti e soluzioni innovative prestazionali e di grande qualità” ha affermato il direttivo della Sidel a conclusione dell’evento.