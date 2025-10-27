Attimi di paura ieri mattina a Lauria, in località Cogliandrino, per un 33enne che ha tentato di togliersi la vita.

Il tutto è accaduto nel corso della mattinata, quando a seguito di quella che sembrerebbe essere una delusione amorosa, l’uomo ha tentato l’estremo gesto nella vicina diga.

Sembrerebbe, infatti, che prima abbia avuto una discussione con l’ex fidanzata, una donna del posto di 34 anni.

Ad accorgersi dell’accaduto sarebbero stati dei passanti, i quali notando l’uomo immerso in acqua hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che lo hanno tratto in salvo e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. Successivamente è stato trasportato al “San Carlo” di Potenza.

Una storia conclusa con un lieto fine grazie alla prontezza dei cittadini e al rapido intervento dei militari dell’Arma che hanno così scongiurato un drammatico epilogo.