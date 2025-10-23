I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, nel corso di servizi finalizzati a garantite la sicurezza alimentare, hanno individuato un venditore ambulante di prodotti carnei abusivo.

In particolare, durante il controllo sono stati sottoposti a sequestro cinque chili di piedi e muso di vitello privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Inoltre, il motocarro attrezzato con cabina per la vendita dei prodotti è risultato privo di assicurazione e già sottoposto a vincolo per la medesima violazione. Al titolare è stata contestata anche una sanzione amministrativa per un’ulteriore violazione del Codice della Strada.

Ancora a Salerno, è stata accertata in un ristorante la mancata risoluzione delle criticità igieniche già oggetto di diffida.

Presso un’altra attività di ristorazione, un fast-food e una gelateria sono state impartite diffide affinché i titolari provvedano all’immediata risoluzione di non conformità minori, strutturali od organizzative, a vario titolo rilevate. Tra queste vengono menzionate la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, l’assenza di sistemi antintrusione di animali infestanti, contenitori per i rifiuti non a norma, necessità di implementare le pulizie straordinarie, soluzioni di continuità su pareti e superfici.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 30mila euro.