Battipaglia: coinvolto in un incidente stradale rifiuta di sottoporsi all’alcol test. Denunciato
Alla guida della sua auto resta coinvolto in un incidente stradale con altri due veicoli, ma rifiuta di sottoporsi all’alcol test e viene denunciato.
E’ successo ieri a Battipaglia, quando un 43enne del posto non ha accettato di verificare il livello di alcol trasgredendo quindi i dettami del Codice della Strada. Per questo gli agenti della Polizia Locale lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza: il rifiuto è visto come un’ammissione di colpa.
Al 43enne è stata, inoltre, ritirata la patente e sequestrata l’auto.
Sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale per definire l’esatta dinamica dell’incidente stradale. Fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato ferite preoccupanti.