La seguiva, si faceva trovare sul suo luogo di lavoro, la aspettava sotto casa e la pedinava quando portava il cane a spasso.

Per questo motivo nei giorni scorsi è stato emesso dal Questore di Potenza un provvedimento di ammonimento per atti persecutori nei confronti di un uomo residente nel capoluogo potentino che si è reso responsabile di molteplici condotte persecutorie nei confronti di una donna, residente nella stessa città.

Azioni, quelle dello stalker, che sono state reiterate nel tempo e hanno portato la vittima a modificare le proprie abitudini di vita, sino a dover deviare i tragitti delle proprie passeggiate pur di non incontrarlo e a comprare lo spray al peperoncino per difendersi.

Col passare del tempo, i comportamenti dell’uomo si sono concretizzati in tentativi di contatto e condotte moleste che hanno fortemente destabilizzato la donna, tanto da indurla a chiedere l’aiuto della Polizia di Stato, temendo per la propria incolumità.

A seguito della dettagliata attività istruttoria, il Questore di Potenza, valutata la gravità e la reiterazione dei comportamenti, ha ritenuto necessario adottare la misura di prevenzione volta a interrompere le condotte persecutorie e a richiamare formalmente il responsabile al rispetto della legge.

L’ammonimento costituisce un severo richiamo, il responsabile viene così avvertito delle gravi conseguenze penali cui andrebbe incontro nel caso di ulteriore reiterazione dei comportamenti persecutori, che configurano il reato di atti persecutori (stalking) previsto dall’articolo 612-bis del Codice Penale.