È di 2.500 euro il valore delle 61 banconote false sequestrate dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Potenza a seguito di attività dirette a contrastare il fenomeno del “falso nummario”.

In tale contesto gli approfondimenti dei Finanzieri potentini sono stati finalizzati a ricostruire l’intera filiera del falso, partendo anche dal singolo possessore della banconota contraffatta, per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio.

La classifica delle banconote false sequestrate vede tra i primi posti i tagli da 50 euro, 22 banconote per un valore di 1.100 euro, e 20 euro, 29 banconote per un valore di 580 euro, seguiti da quello da 100 euro, 8 esemplari per un corrispondente valore pari a 800 euro, e 10 euro, 2 pezzi. Non si registra invece la presenza di banconote da 5, 200 e 500 euro.

Un significativo supporto alle indagini perviene anche dalle sinergie attuate con il Centro Nazionale Analisi (“C.N.A.”) della Banca d’Italia, che rimette periodicamente al Comando Provinciale del Corpo di Potenza le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Potenza.

Lotta alla criminalità economico – finanziaria e sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento: sono queste le prerogative di legge affidate al Corpo per arginare l’immissione sul mercato di banconote e monete contraffatte, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell’utilizzo della valuta.