Questa mattina, nell’Aula delle Lauree di Ingegneria “Vito Carbone” del Campus Universitario di Fisciano, si è tenuta la giornata di formazione intitolata “Prima Conferenza interistituzionale per la Sicurezza dei cittadini – Il ruolo delle Polizie Locali”. L’evento è stato organizzato dalla Questura di Salerno in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno, con l’obiettivo di consolidare il dialogo tra le istituzioni e le comunità locali.

L’iniziativa ha rappresentato un fondamentale momento di confronto sulle strategie condivise per promuovere la legalità, la sicurezza urbana e la prevenzione sul territorio provinciale, valorizzando la sinergia tra Amministrazioni locali, Forze dell’Ordine e mondo accademico.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali delle principali Autorità del territorio e dell’Ateneo, tra cui il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno Virgilio D’Antonio, il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Francesco Fasolino e il Presidente dell’ANCI Campania Francesco Morra.

Il successivo dibattito è stato guidato e moderato dal Prof. Antonino Sessa, Ordinario di Diritto Penale presso l’Ateneo salernitano. La conferenza è entrata nel vivo grazie agli interventi dei vertici della Questura di Salerno. I relatori hanno approfondito i temi cruciali della cooperazione istituzionale, delle strategie di contrasto alla criminalità e della gestione dell’ordine pubblico. Tra i contributi chiave si segnalano quelli del Questore Giancarlo Conticchio, della dottoressa Anna Filomena Palmisano, Vicario del Questore, della dottoressa Lorena Antonia Cicciotti, Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, e del dottor Francesco Tedesco, Dirigente della Polizia Amministrativa.

A testimonianza dell’alto valore formativo e del forte interesse suscitato dall’incontro, l’aula ha registrato una straordinaria affluenza di rappresentanti delle istituzioni locali e delle Forze dell’Ordine. Tra il folto pubblico si è notata la presenza di ben 25 Sindaci della provincia di Salerno, oltre a 31 Comandanti della Polizia Locale, accompagnati da 70 agenti dei rispettivi Corpi, e 60 tra Agenti e Funzionari della Polizia di Stato.

L’evento segna un passo importante verso un modello di sicurezza integrata e partecipata, in cui la formazione accademica e l’esperienza sul campo delle Forze dell’Ordine si uniscono al servizio dei cittadini.