Sicurezza urbana. Il ruolo delle Polizie Locali al centro di un incontro organizzato dalla Questura di Salerno
Questa mattina, nell’Aula delle Lauree di Ingegneria “Vito Carbone” del Campus Universitario di Fisciano, si è tenuta la giornata di formazione intitolata “Prima Conferenza interistituzionale per la Sicurezza dei cittadini – Il ruolo delle Polizie Locali”. L’evento è stato organizzato dalla Questura di Salerno in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno, con l’obiettivo di consolidare il dialogo tra le istituzioni e le comunità locali.
L’iniziativa ha rappresentato un fondamentale momento di confronto sulle strategie condivise per promuovere la legalità, la sicurezza urbana e la prevenzione sul territorio provinciale, valorizzando la sinergia tra Amministrazioni locali, Forze dell’Ordine e mondo accademico.
I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali delle principali Autorità del territorio e dell’Ateneo, tra cui il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno Virgilio D’Antonio, il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Francesco Fasolino e il Presidente dell’ANCI Campania Francesco Morra.
Il successivo dibattito è stato guidato e moderato dal Prof. Antonino Sessa, Ordinario di Diritto Penale presso l’Ateneo salernitano. La conferenza è entrata nel vivo grazie agli interventi dei vertici della Questura di Salerno. I relatori hanno approfondito i temi cruciali della cooperazione istituzionale, delle strategie di contrasto alla criminalità e della gestione dell’ordine pubblico. Tra i contributi chiave si segnalano quelli del Questore Giancarlo Conticchio, della dottoressa Anna Filomena Palmisano, Vicario del Questore, della dottoressa Lorena Antonia Cicciotti, Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, e del dottor Francesco Tedesco, Dirigente della Polizia Amministrativa.
A testimonianza dell’alto valore formativo e del forte interesse suscitato dall’incontro, l’aula ha registrato una straordinaria affluenza di rappresentanti delle istituzioni locali e delle Forze dell’Ordine. Tra il folto pubblico si è notata la presenza di ben 25 Sindaci della provincia di Salerno, oltre a 31 Comandanti della Polizia Locale, accompagnati da 70 agenti dei rispettivi Corpi, e 60 tra Agenti e Funzionari della Polizia di Stato.
L’evento segna un passo importante verso un modello di sicurezza integrata e partecipata, in cui la formazione accademica e l’esperienza sul campo delle Forze dell’Ordine si uniscono al servizio dei cittadini.