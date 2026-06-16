Incidente stradale questa mattina a Montecorvino Pugliano in Viale della Libertà di località Pagliarone.

Qui due auto si sono scontrate per cause da accertare e una delle due si è ribaltata in strada.

Sul posto per le operazioni di soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari della Croce Bianca. Per fortuna i due conducenti hanno riportato soltanto delle lievi ferite.

Intervenuti per effettuare i rilievi i Carabinieri a cui toccherà ricostruire la dinamica.