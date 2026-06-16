Paura in A2 a Padula. Secchio lanciato sul parabrezza di un camion in transito, conducente ferito
Paura questa notte sull’A2 del Mediterraneo dove un camion in transito è stato colpito sul parabrezza da un secchio. Il fatto è accaduto al km 104 nei pressi dello svincolo di Padula-Buonabitacolo.
Il secchio sarebbe stato lanciato da un cavalcavia.
Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito dai vetri ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Polla.
Sul posto sono giunti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale che hanno dato il via alle indagini per risalire ai responsabili.