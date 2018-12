“Sicurezza stradale in musica”. Al via il contest di Anas e Radio Italia per nuovi talenti musicali

Dopo il successo dello scorso anno con la sperimentazione del primo contest musicale sulla sicurezza stradale, Anas promuove la 2^ edizione in collaborazione con Radio Italia presentata in conferenza stampa con il responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione di Anas Mario Avagliano e il presidente di Radio Italia Mario Volanti. Nel corso dell’incontro è stato proiettato un videomessaggio del cantautore Fedez, giurato speciale che, insieme a Mario Volanti, Mario Avagliano, Mario Sala (Direttore Virgin Records di Universal Music Italy), Manola Moslehi, speaker di Radio Italia e un ascoltatore di Radio Italia Rap, sceglierà i vincitori del contest.

“Sicurezza stradale in musica” è aperto a cantanti, musicisti o band emergenti ed è finalizzato alla scoperta di nuovi talenti appartenenti al genere musicale rap e trap, che possano avere grande impatto sulle nuove generazioni e utilizzare le loro musiche e canzoni come efficace e potente strumento di promozione della cultura sulla sicurezza stradale. I brani saranno ascoltati e selezionati da una giuria di esperti del settore musicale e di Anas e, nella primavera 2019, saranno scelti 10 finalisti che si esibiranno live: tra loro sarà proclamato il vincitore del contest 2019 che avrà l’occasione di esibirsi dal vivo nel pre-show di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO 2019 e in altri importanti eventi musicali. Il brano del vincitore del contest, inoltre, sarà distribuito su etichetta Virgin Records di Universal Music Italy.

Le finalità della competizione musicale sono la promozione e la diffusione del messaggio sulla sicurezza stradale con particolare attenzione alla guida corretta e senza distrazioni. Le domande di iscrizione potranno essere effettuate esclusivamente per via telematica fino al 28 febbraio 2019 alle ore 20.00, con accesso diretto dal sito web dedicato www.sicurezzastradaleinmusica.it all’apposito sistema on line di iscrizione accessibile anche dai siti web ufficiali di Anas e Radio Italia (www.stradeanas.it e www.radioitalia.it).

“Oggi la distrazione al volante – ha dichiaratoAvagliano – rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali anche gravi. Dallo scorso anno abbiamo verificato che oltre agli spot e ai messaggi di impatto delle campagne, lo strumento di comunicazione rappresentato dalla musica si è rivelato di primaria importanza per veicolare importanti messaggi sociali e per diffondere la cultura della sicurezza. Ecco perché la sperimentazione del contest musicale lo scorso anno ha ricevuto tanti consensi positivi soprattutto dai giovani artisti e questo ci ha spinto a promuovere di nuovo l’iniziativa”.

– Chiara Di Miele –