Sversamenti di liquami nel canale Vernace, piccolo affluente del fiume Tanagro, in località Pozzo a Teggiano.

A denunciare il fenomeno il cittadino Antonio Morena che, preoccupato della situazione, ha ben pensato di avvertire i Carabinieri Forestali e la Polizia Municipale di Teggiano, che hanno effettuato i dovuti rilievi e ora indagano per risalire ai responsabili.

“Parte del canale era già stata pulita da personale del Consorzio di Bonifica – ha dichiarato Antonio Morena – ma improvvisamente i lavori di pulizia sono stati interrotti e purtroppo io personalmente ho dovuto portare a termine il lavoro con un piccolo escavatore, per far defluire il liquame e permettere il flusso normale dell’acqua. Non poteva rimanere in quelle condizioni, c’era un odore orribile“.

Dure parole di denuncia ha usato Antonio Morena nei confronti del Consorzio di Bonifica: “Purtroppo i problemi vengono tralasciati, nessuno risponde a meno che non ci si trovi in periodo elettorale”.

Già qualche hanno fa si era presentata una situazione simile che, iniziata con piccoli sversamenti, era andata gradualmente peggiorando. In quell’occasione furono poi trovati i responsabili.

– Paola Federico –