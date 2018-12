Edilizia scolastica. La Provincia di Salerno approva nuovi interventi nella Piana del Sele e nel Cilento

Prosegue l’attività di messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio provinciale.

La Provincia di Salerno, su proposta del settore Patrimonio e Edilizia Scolastica diretto da Angelo Michele Lizio ha approvato il progetto esecutivo cantierabile relativo ai lavori per l’aumento dei livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nei Comuni di Salerno, Battipaglia, Eboli, Capaccio, Albanella e Roccadaspide.

Il progetto esecutivo riguarda, per sommi capi, interventi di verifica e integrazione di alcune parti dell’intonaco interno e esterno, la sostituzione ed integrazione di porte tagliafuoco, la revisione, riparazione e sostituzione di infissi interni ed esterni, la realizzazione di grate di protezione in ferro e riverniciatura di quelle esistenti, tinteggiatura di alcune pareti esterne ed interne.

Prevista, inoltre, la riparazione e sostituzione di tratti di pavimento con relativo massetto sottostante e zoccolino, la sostituzione di lampade e corpi illuminanti, la verifica ed integrazione dei impianti idrico-sanitario, la sostituzione ed integrazione di bocchettoni, tratti di canali di gronda, scossaline, terminali discese pluviali e la realizzazione di bagni per disabili. L’importo complessivo dei lavori è di 414mila euro.

“La sicurezza degli edifici scolastici – dichiara il Presidente Strianese – è strettamente legata a quella dei suoi utilizzatori, studenti, insegnanti, personale non docente, famiglie, per noi quindi è elemento prioritario nell’attività dell’Ente Provincia. È urgente provvedere all’adeguamento normativo degli immobili, anche a seguito delle numerose segnalazioni e richieste da parte dei dirigenti scolastici relativamente a interventi di messa in sicurezza e di attestazioni circa lo stato di “salute” degli edifici scolastici. Abbiamo deciso quindi di utilizzare le economie dei mutui il cui ammortamento è posto a carico della Regione Campania, con interventi che vanno a coprire tutto il nostro territorio provinciale”.

– Claudia Monaco –