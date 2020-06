Sicurezza stradale. A Sanza dossi artificiali e limite a 30 km/h in alcune strade del paese

A Sanza verranno installati dei dossi artificiali per indurre i conducenti di veicoli a moderare la velocità in

ragione delle particolari situazioni ambientali e strutturali di alcune strade e dei flussi di traffico veicolare e pedonale.

A questo proposito il sindaco Vittorio Esposito, tramite un’ordinanza, ha disposto l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h sulle vie interessate dall’installazione dei dossi artificiali.

I rallentatori di velocità sono realizzati in gomma vulcanizzata a profilo convesso antisdrucciolevole con zebrature gialle e nere per migliorare la visibilità e saranno segnalati da cartelli di pericolo “dosso”.

I dossi saranno presenti in Piazza XXIV Maggio (in ingresso da via Val d’Agri prima della rotonda e in uscita verso

il Municipio), Via Piaggio (prima di immettersi su Piazza XXIV Maggio), Piazza San Francesco (in prossimità dell’ingresso alla chiesa), Fontana Vecchia (discesa prospiciente ai fabbricati di proprietà Buono e Camporese), Via San Vito e traversa di San Vito (ripristino dosso dopo armeria Scaramuzzo-rifacimento lungo la strada prospiciente ai fabbricati eredi Santoro, Bonomo, Buono e Laveglia), strada San Vito Taverna (prima e dopo il sottopasso della strada SS Bussentina-Variante).

– Chiara Di Miele –