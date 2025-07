Nella giornata di giovedì gli agenti della Polizia di Stato di Salerno hanno svolto mirati controlli di legalità concentrando l’attenzione sulle condotte di guida scorrette che maggiormente costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

La guida con apparecchi radiotelefonici, smartphone e dispositivi analoghi, continua a costituire un’emergenza tra i comportamenti vietati, rappresentando uno dei principali fattori di rischio per la circolazione e causa di incidenti stradali.

Le pattuglie messe in campo dalla Sezione Polizia Stradale di Salerno hanno controllato 30 persone e 30 veicoli: le sanzioni accertate complessivamente sono state 28, per un totale di 95 punti decurtati e 13 patenti ritirate; 11 i conducenti sorpresi al volante mentre utilizzavano il telefonino, per i quali sono scattate le sanzioni previste dal Codice della Strada, un dato che conferma quanto il fenomeno sia ancora allarmante.

“La sicurezza su strada è un bene comune e abbiamo tutti il dovere di proteggerlo con condotte responsabili per sé stessi e per gli altri” fanno sapere dalla Questura di Salerno.