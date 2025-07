Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Sapri, guidati dal Capitano Francesco Fedocci, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, con particolare attenzione ai furti e al fenomeno dell’illegalità diffusa.

L’operazione, condotta con il supporto delle Stazioni di Torre Orsaia, Marina di Camerota, Sapri e delle Aliquote Operativa e Radiomobile del NORM, ha interessato l’intero comprensorio di competenza, portando a risultati concreti sul fronte della sicurezza pubblica.

Nel corso delle attività sono state denunciate due persone: una trovata in possesso di circa 2 grammi di cocaina suddivisa in sette dosi, l’altra con 6 grammi di hashish confezionati in cinque dosi. Entrambe sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.

Sono state inoltre segnalate alla Prefettura quattro persone per assunzione di sostanze stupefacenti, con il sequestro complessivo di 5 grammi di marijuana e 1 grammo di hashish.

Sul fronte della sicurezza stradale, i militari hanno elevato 8 contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui sei per mancato uso delle cinture di sicurezza, una per guida contromano e una per inosservanza della segnaletica. Complessivamente sono stati controllati 76 veicoli e 135 persone.

L’azione rientra in una strategia di vigilanza territoriale mirata a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e a dissuadere comportamenti illeciti, rappresentando al contempo un presidio di legalità e prevenzione.