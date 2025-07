Paura in A2 del Mediterraneo questa mattina lungo il tratto ricadente nel territorio di Petina.

Per cause da accertare una Hyundai alimentata a GPL ha preso fuoco mentre era in marcia. Le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo e ad allertare il 115.

Sul posto sono rapidamente arrivati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, diretti dal Caposquadra Esperto Bruno Mangieri. I caschi rossi salesi hanno lavorato in una condizione ardua e che ha richiesto rapidità di intervento e precisione per evitare che il GPL potesse causare ulteriore pericolo per gli automobilisti in transito. In auto, insieme ai familiari, c’era anche un bambino. Per fortuna non si registrano feriti ma solo tanta paura.

Sul posto anche la Polizia Stradale e le squadre Anas. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

In questo secondo weekend di luglio l’A2 del Mediterraneo è tra le arterie più percorse dai vacanzieri e Anas ha diramato un avviso di traffico da bollino rosso relativo alle partenze e ai rientri della domenica sera.