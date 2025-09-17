“Uniti nei valori, forti nel futuro” è il claim che accompagna il continuo percorso di crescita della Banca Monte Pruno. Negli ultimi giorni l’istituto di credito cooperativo ha reso noti i risultati di natura economica e finanziaria relativi al primo semestre dell’anno, i quali contraddistinguono un’azione improntata allo sviluppo territoriale, anticipando anche le prossime iniziative strategiche.

L’utile netto semestrale ha superato i 3,1 milioni di euro, crescendo dell’11% rispetto a giugno dello scorso anno. Di conseguenza anche la raccolta complessiva tocca cifre superiori a 1 miliardo e 327 milioni di euro e gli affidamenti concessi alla clientela aumentano del 27%.

Notizia recente è anche il compimento dell’ampliamento della zona di competenza territoriale della Banca che si espande nell’Agro-Nocerino Sarnese, con la prossima apertura di una Filiale a Nocera Inferiore, e in una parte della Costiera Amalfitana.

Ai microfoni di Ondanews il Direttore Generale Cono Federico traccia un bilancio dei primi sei mesi dell’anno chiusi con successo e anticipa i prossimi passi della Banca Monte Pruno.

