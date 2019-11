“Siamo il futuro ma senza futuro”. Gli studenti del Vallo di Diano manifestano a Sala Consilina

“Siamo il futuro ma senza futuro” recita uno striscione portato in corteo dagli studenti delle scuole del Vallo di Diano che hanno aderito, questa mattina, alla manifestazione studentesca nazionale “Change the school to change the system”.

Gli studenti sono scesi in piazza con cori e manifesti per protestare contro i pochi fondi stanziati dal Governo per la scuola dell’obbligo, contro la riforma dell’alternanza scuola-lavoro, per avere trasporti gratuiti, sicuri ed efficienti, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per i grandi temi ambientali che negli ultimi tempi stanno interessando maggiormente l’opinione pubblica. I giovani manifestanti sono partiti dal pieno centro cittadino di Sala Consilina per raggiungere l’Arena Cappuccini.

“Siamo gli studenti che lo scorso 27 settembre sono scesi in piazza a Salerno per avere risposte sul futuro – commentano i rappresentanti dell’Unione Studentesca Vallo di Diano -. Oggi siamo scesi in piazza a Sala Consilina, nel nostro territorio, per chiedere ancora una volta delle risposte concrete. Le nostre scuole sono dei luoghi sempre più statici e non riusciamo ad apprendere in maniera critica: ci preparano ad una vita di precarietà e sfruttamento. Siamo la generazione che vedrà realizzarsi l’incubo della crisi climatica ed un’inversione di rotta pensiamo debba partire proprio dai luoghi di formazione. Il nostro obiettivo è far sentire la nostra voce, il Vallo di Diano è un territorio che esiste e fino ad ora non è mai stato preso in considerazione. Il nostro territorio dovrebbe darci delle opportunità. Vogliamo il futuro nel Vallo di Diano“.

Gli studenti, alla fine della manifestazione, hanno deciso di presentarsi alla Casa Comunale di Sala Consilina per parlare e discutere di questi importanti temi anche con gli Amministratori locali.

– Annamaria Lotierzo –