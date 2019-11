Morte di una donna e del suo piccolo in grembo al “San Carlo” di Potenza. Quattro medici indagati

Sono quattro le persone indagate per la morte della 37enne Sandra Masino di Villa d’Agri e del piccolo che portava in grembo, avvenuta domenica all’ospedale “San Carlo” di Potenza.

Si tratta di quattro ginecologi del nosocomio potentino, che hanno ricevuto la notifica dai Carabinieri in servizio nel Palazzo di Giustizia del capoluogo lucano. Ai quattro, nell’avviso di garanzia, anche l’invito a nominare un consulente per assistere all’autopsia.

L’esame autoptico potrebbe avvenire nella giornata di oggi, dato che il pubblico ministero titolare del fascicolo d’indagine, Ersilio Capone, dovrebbe dare incarico al medico legale. Successivamente, i due corpi saranno a disposizione dei familiari per i funerali.

I quattro medici sono indagati per omicidio colposo. A 24 ore di distanza dall’accaduto, è stata la stessa Procura a decidere di prendere iniziativa e avviare accertamenti su quanto accaduto, anche in assenza di denunce da parte dei familiari.

Il tutto ha avuto inizio nella notte di domenica scorsa, quando la donna, originaria di Paterno, è partita da Villa D’Agri con il marito, direzione “San Carlo”, a causa dei dolori accusati. In ospedale poi la scoperta del feto senza vita e dopo diverse ore la morte della donna, a quanto pare per una emorragia. A chiarire le cause sarà l’autopsia che verrà effettuata nei locali dell’ospedale potentino.

– Claudio Buono –

Articolo correlato

5/11/2019 – Tragedia nella Val d’Agri. Giovane mamma perde la vita a Potenza dopo aver partorito un bimbo morto