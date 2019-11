Buste in plastica non conformi alla legge in un negozio a Buccino. Multa salata per il titolare

Il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Salerno insieme ai Carabinieri Forestali di Buccino hanno ispezionato, nei gironi scorsi, un esercizio commerciale a Buccino riscontrando alcune violazioni.

E’ stata accertata, infatti, la vendita di borse in plastica non conformi alla legge e, in particolare, il contatto delle buste con alimenti riposti sul banco adibito alla vendita di prodotti ortofrutticoli.

Il titolare è stato sanzionato per 5mila euro, mentre sono stati sequestrati circa 6 chilogrammi di merce.

– Paola Federico –