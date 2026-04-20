“Siamo disperati ma non rassegnati”. Cittadini in piazza ad Agropoli per chiedere la riapertura dell’ospedale
Cittadini nuovamente in piazza ad Agropoli per chiedere la riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino.
“Siamo disperati ma non rassegnati. I morti urlano giustizia” con questo slogan il corteo pro ospedale è partito da Piazza della Repubblica e ha attraversato tutta la città per poi giungere davanti al nosocomio. Alla manifestazione hanno preso parte anche diversi sindaci, associazioni e sindacati.
“In tanti e di ogni fascia d’età hanno sfilato al corteo pro ospedale. Anche noi sindaci e amministratori di diverse aree del comprensorio cilentano, insieme a rappresentanti del Parlamento, del Consiglio regionale, al presidente dell’Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ci siamo uniti ai cittadini ribadendo che Agropoli e tutti i Comuni limitrofi vogliono vedere tutelato il legittimo diritto alla salute – commenta il sindaco Roberto Mutalipassi – È necessario un Pronto Soccorso attivo che possa fornire risposte in tempi limitati in caso di emergenza. Così come per il corteo dell’8 agosto scorso, la richiesta è chiara e semplice: il Presidio Ospedaliero di Agropoli vuole risposte concrete e immediate! Confidiamo che arrivino il prima possibile dalla Regione Campania e dal presidente Roberto Fico”.
“È stata una giornata bellissima – scrive il Comitato 8 agosto – Pro Ospedale di Agropoli – Vogliamo ringraziare tutti i presenti, nessuno escluso. Grazie alle istituzioni che non possiamo citare perché l’elenco sarebbe troppo lungo. Loro hanno dato un valore in più aggiunto. Grazie ai cilentani, la forza del popolo è anche questo: un momento pacifico di condivisione. La gente è stato il fulcro di tutto. Grazie, poi, a Gisella Botticchio, Nicola Botti e Francesco Voso, rigorosamente in ordine alfabetico, per l’impegno profuso in questi ultimi giorni. Hanno messo il cuore e l’anima, ma anche tanto sudore e fatica, per la ottima riuscita della manifestazione. Ora, andiamo avanti, continuiamo a combattere per il nostro diritto”.
Già sabato sera Antonio Corrado Mancino si è seduto con le catene ai polsi davanti al presidio ospedaliero chiedendo la riapertura del Pronto Soccorso.