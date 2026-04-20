Impegno, qualità e poliedricità sono la cifra degli studenti del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula che da venerdì pomeriggio e per tutto il weekend sono stati i protagonisti assoluti al “Techstars Startup Weekend Women”, Hackathon organizzato dai Monaci Digitali presso la propria sede all’interno della Certosa di San Lorenzo a Padula, e al quale hanno partecipato per le attività previste di Formazione Scuola Lavoro, con il supporto dei professori Giovanna D’Alessio e Bruno Starace.

I due gruppi del Liceo di Padula si sono classificati rispettivamente al primo e al secondo posto nel contest di autoimprenditorialità al femminile che prevedeva, come unica regola, che le studentesse fossero almeno i 2/3 del totale.

Gabriele Petrosino, Ciro Improta, Katrin Scaffa, Lucia Amabile e Alessia Natiello si sono aggiudicati, con il progetto “Vallo Connect” (un sito web di gestione degli spostamenti, car sharing e trasporto locale) il primo posto della manifestazione. Per loro la possibilità di sottoporre l’idea vincente alla società Techstar.

Il gruppo composto da Annamaria Lavista, Donato Trotta, Vincenzo Pica, Giulia Langone e Camilla Falese, si è classificato invece al secondo posto con l’innovativo progetto “Monk Mode” (una app pensata dalla capogruppo Annamaria che premia la concentrazione, misurando i minuti di pausa dallo smartphone). Per loro la possibilità di effettuare un corso sull’autoimprenditorialità e Agenda Sud 2.0 con INVITALIA, del valore di oltre 1000 euro.

Il lavoro degli studenti del “Pisacane” di Padula è stato strutturato in diverse fasi: finalizzazione MVP, Training of Public Speaking, Rehearsal con i mentors e il Pitch finale, in cui hanno presentato i loro progetti imprenditoriali davanti a numerosi ed importanti esponenti del tessuto produttivo valdianese. In una giuria, per l’80% composta da donne, si sono distinte, per le numerose domande formulate, arricchite da consigli e suggerimenti ai 5 gruppi finalisti: Maria Antonietta Aquino di Confesercenti; Carmine e Rossella Cardinale di Cardinale Group, Antonella Damiani di Sidel srl, Francesca Gerbasio di Agriconvivio.

Massima soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica dell’istituto Omnicomprensivo di Padula Paola Migaldi che ha commentato: “Ancora un grande traguardo per queste eccellenze del nostro Istituto”.