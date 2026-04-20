A Teggiano si rinnovano le cariche sociali della Pro Loco. I nomi
Si sono svolte ieri presso l’oratorio San Giovanni Bosco nel centro storico di Teggiano le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Pro Loco Teggiano. I soci sono stati chiamati al voto per il rinnovo di 9 componenti del Consiglio di Amministrazione, di 3 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e di 3 componenti del Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto dall’avviso di convocazione.
Come già precedentemente ufficializzato, il presidente uscente Biagio Matera ha scelto di non ripresentare la sua candidatura.
Al termine dello scrutinio sono risultati eletti nel nuovo Consiglio di Amministrazione nove componenti:
- Concettamaria Cantelmi (91 voti)
- Giuseppe Ferro (64 voti)
- Antonio La Maida (63 voti)
- Stefania Federico (53 voti)
- Chiara La Maida (53 voti)
- Marco De Flora (50 voti)
- Laverio De Paola (50 voti)
- Michelangelo De Paola (45 voti)
- Enzo Paesano (43 voti)
Per quanto riguarda gli altri organi sociali, risultano eletti nel Collegio dei Probiviri:
- Mario Gagliardi (122 voti)
- Paola Federico (87 voti)
- Luigi Ragone (32 voti)
Nel Collegio dei Revisori dei Conti sono stati invece eletti:
- Tommaso Rosa (110 voti)
- Michela Trezza (93 voti)
- Raffaele Libretti (53 voti)
Nei prossimi giorni il nuovo Consiglio di Amministrazione si riunirà per l’assegnazione delle cariche e per avviare il nuovo percorso associativo della Pro Loco Teggiano.