Attimi di paura questa mattina per un 59enne di Battipaglia che si trovava nei boschi tra Laurino e Campora in cerca di funghi.

Durante la passeggiata in una zona impervia l’uomo ha avuto un improvviso malore e si è accasciato al suolo.

Allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i sanitari del 118 a bordo di un’eliambulanza per trasportarlo al “Ruggi” di Salerno.

Le sue condizioni sono sotto osservazione da parte dei medici.