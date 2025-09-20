La Gelbison continua a muoversi con decisione sul mercato e annuncia l’ingaggio a titolo definitivo di Armando Pellino, classe 2007, proveniente dall’Ostia Mare Lido.

Esterno destro di piede naturale, Pellino è un giocatore duttile capace di agire su entrambe le corsie laterali. Cresciuto calcisticamente nell’ASD Capua, ha successivamente vestito le maglie dei settori giovanili di Benevento, Foggia e Ascoli, per poi approdare all’Ischia nel girone H di Serie D. Successivamente ha militato nella Paganese Calcio.

Il giovane talento è già aggregato al gruppo guidato da mister Imperio Carcione, pronto a mettersi a disposizione della squadra rossoblù.