Anche per questa stagione sportiva la Banca Monte Pruno è al fianco dello Sporting Sala Consilina.

È stata rinnovata, infatti, la collaborazione che vedrà, per il terzo Campionato di fila, la squadra del Vallo di Diano prendere parte alla Serie A futsal.

Nella Sede Amministrativa di Sant’Arsenio c’è stata la firma tra la Banca Monte Pruno rappresentata dal Direttore Generale Cono Federico e lo Sporting Sala Consilina con il Presidente Antonio Detta.

Una partnership che punta a valorizzare un progetto sportivo ambizioso che, negli anni, ha regalato emozioni, unendo il territorio in nome dei sani principi dello sport.

“Lo Sporting Sala Consilina Futsal – ha affermato il Direttore Generale della Monte Pruno Cono Federico – rappresenta ormai una realtà tra le più apprezzate della Serie A futsal. Stare al fianco di una società della nostra comunità che partecipa al campionato nazionale di massima serie di questo sport è motivo di orgoglio, oltre che un modo per trasferire a tutto il team fiducia ed apprezzamento. Porteranno, anche quest’anno con passione, il nome di Sala Consilina e del Vallo di Diano sull’intero territorio nazionale, sfidando piazze importanti e dando la possibilità a tanti appassionati e tifosi del territorio di poter assistere allo spettacolo di una partita di calcio a 5. Ringraziamo l’intero assetto societario per aver scelto di continuare a correre insieme, ed auguriamo allo Sporting Sala Consilina di raggiungere i traguardi che merita e migliorare la classifica dello scorso anno”.

Il campionato di Serie A 2025/2026 per lo Sporting Sala Consilina Futsal inizierà il prossimo weekend con la gara contro il Napoli al Palazzetto del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo.