Momenti di tensione nei giorni scorsi per un uomo di 60 anni partito da Agropoli e diretto a Roma, del quale i familiari improvvisamente non hanno avuto più notizie.

A seguito della segnalazione della sua scomparsa, gli operatori del COA di Sala Consilina, allarmati dalle chiamate infruttuose all’uomo, dalle quali giungevano in risposta solo rantoli e respiri affannosi, visto che il cellulare era stato localizzato nella zona di San Mango Piemonte nelle adiacenze dell’autostrada A2, hanno allertato le pattuglie della Sottosezione di Eboli, in servizio sul tratto autostradale interessato.

Per facilitare le ricerche, particolarmente difficoltose perché l’uomo viaggiava a bordo di un’auto presa a noleggio di cui non si conoscevano modello e targa, gli operatori del COA hanno continuato a far squillare il suo cellulare per consentire alla pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli, intenta ad effettuare un’accurata e minuziosa verifica di tutti i veicoli in sosta nell’area di servizio, di localizzare quella dello scomparso.

Dopo alcuni minuti i poliziotti intervenuti hanno rintracciato l’uomo in stato confusionale e hanno allertato i soccorsi.

Il sessantenne, visitato immediatamente dal personale sanitario intervenuto, per le gravi condizioni è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Salerno per le cure del caso. Il coordinamento del personale del Centro Operativo Autostradale e il tempestivo intervento degli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli hanno consentito di salvare la vita al sessantenne.