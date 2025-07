Anche presso l’ASD Danza e Ginnastica Kodokan è possibile usufruire dell’accesso gratuito alle attività sportive.

Il voucher, messo a disposizione dalla Regione Campania, è rivolto ai giovani atleti dai 6 e ai 15 anni. Il contributo massimo è di 400 euro per ogni ragazzo e ragazza, con agevolazioni maggiori per le famiglie numerose. La misura è riservata ai residenti in un comune della Campania con una fascia di reddito medio-bassa.

La misura ha l’obiettivo di sostenere le famiglie e garantire il diritto allo sport.

Il servizio è accessibile tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS) al seguente link servizi-digitali.regione.campania.it/VoucherSportiviMinori