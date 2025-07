Un incidente si è verificato questo pomeriggio a Sala Consilina.

Per cause da accertare, in via Mezzacapo, una moto con in sella un giovane e una Fiat Punto condotta da una donna si sono violentemente scontrate. Dopo l’impatto, l’auto è uscita fuori strada.

I conducenti, entrambi del posto, sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Presenti sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal vicecomandante, Luogotenente Domenica Ramagnano.