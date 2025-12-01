Paura questa mattina per un incidente stradale che si è registrato in località Cessuta a Montesano sulla Marcellana, al confine con la Val d’Agri.

Per cause da accertare un uomo alla guida di una Fiat Panda si è ribaltato dopo lo scontro con un camion e dopo aver perso il controllo del veicolo. È rimasto incastrato nell’abitacolo e per estrarlo e metterlo in salvo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal Caposquadra Salvatore Prezioso.

In seguito è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale, ma per fortuna le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, presenti anche gli agenti della Polizia Municipale con il Comandante Nicola Toto.

La rimozione dell’auto e la pulizia della strada sono toccate all’Arechi Multiservice ESA Paciello di Sassano.