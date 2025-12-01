Giochi, laboratori e divertimento. A Teggiano conclusa la 17ª Festa dell’Infanzia
Si è conclusa con successo la 17ª edizione della Festa dell’Infanzia presso il Centro parrocchiale “Pier Giorgio Frassati” a Teggiano.
Dal tema “Per crescere un bambino ci vuole un villaggio”, tratto da un proverbio africano, l’evento ideato dal dottore Luigi D’Alvano ha messo al centro come di consueto i diritti dei bambini, rendendo questi ultimi protagonisti assoluti di tre giorni all’insegna del divertimento, della socialità e della crescita, con spettacoli e laboratori.
Dopo aver riscoperto i “giochi di una volta”, con un vero e proprio ritorno al passato, assistito alla presentazione di un libro e partecipato all’iniziativa “Sapersi orientare nel villaggio” a Polla, ieri, durante l’ultima giornata, i bambini hanno potuto partecipare a giochi di gruppo e sono stati spettatori di un coinvolgente spettacolo teatrale.
Si è tenuto inoltre un appuntamento rivolto ai genitori dal titolo “Il nostro villaggio, la nostra comunità” durante il quale ad una tavola rotonda, moderata da Zenda Cimino della redazione di Ondanews, i relatori Lisa Babino, assessore al Comune di Teggiano, Valentina Gasaro dell’associazione “Rubrica delle Mamme”, don Angelo Fiasco, parroco di Teggiano centro storico, Angela Donatiello, volontaria di Nati per Leggere, e il dottore Luigi D’Alvano hanno snocciolato i punti cruciali del significato di comunità e sottolineato la responsabilità che gli adulti hanno nei confronti dei bambini affinché creino per loro un ambiente ideale adatto alla crescita.
La serata si è conclusa con gli spettacoli di danza e un buffet.