Si ribalta col kayak. Trovato uomo senza vita a Capaccio
Dramma a Capaccio: i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, infatti, hanno rinvenuto il corpo esanime di un uomo tedesco di 71 anni all’interno di un kayak, trovato ribaltato nelle acque del fiume.
I caschi rossi sono intervenuti per l’operazione di soccorso nei pressi della SR ex SS166, precisamente in via Sandro Pertini.
Le operazioni di recupero della salma sono state effettuate dalla squadra fluviale, già operativa sul posto al momento del ritrovamento. Sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire le dinamiche del tragico evento.