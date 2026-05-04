Registrazione del marchio e SME Fund. Di cosa si tratta e come richiederli con Confesercenti Vallo di Diano
Proteggere il nome del proprio business è fondamentale, per questo è importante registrare il proprio marchio.
Confesercenti Vallo di Diano è al fianco di tutti coloro i quali intendono avviare l’iter per la registrazione del marchio, in modo da contraddistinguersi dai propri competitor.
Un’agevolazione per chi vuole registrare il marchio a livello europeo è lo SME Fund, un contributo europeo che copre fino al 75% delle spese sostenute per la registrazione.
Guarda l’intervista alla dottoressa Maria Antonietta Aquino per sapere come avviare in modo sicuro l’iter per la registrazione e quali sono i requisiti richiesti.
Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.