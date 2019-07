Poteva finire drammaticamente quanto accaduto nella prima serata di oggi ad un camionista di Praia a Mare lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo.

La turbina del Tir ha preso infatti fuoco mentre era in viaggio al km 75+200 in direzione Sud nei pressi dello svincolo di Polla. Il fumo ha invaso la cabina del mezzo pesante e l’uomo stava per perderne il controllo. Fortunatamente il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, diretto dal Vice Questore della Polizia di Stato, dottor Francesco Minniti, ha immediatamente inviato sul tratto in questione un equipaggio della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina.

I poliziotti sono riusciti a far rallentare il traffico che sopraggiungeva dietro il Tir in avaria e successivamente a farlo spostare dalla corsia di marcia a quella di emergenza.

Inoltre il COA ha attivato un soccorso meccanico per veicoli superiori alle 7,5 tonnellate, così il Tir è stato agganciato a barra fissa e, scortato dalla pattuglia della Polizia Stradale, è stato condotto fuori dall’A2. Sul posto l’ACI Citro di Sicignano degli Alburni.

Tanta paura per l’autista che per fortuna è rimasto illeso, anche se leggermente intossicato dal fumo.

– Chiara Di Miele –